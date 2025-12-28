Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google
BEST OF NETWORK

Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google

Η Google αποκάλυψε τι αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες μέσα στο 2025

Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google
Όπως κάθε χρόνο, η Google δημοσίευσε και φέτος τις «made in Greece» λίστες με τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στη χώρα.

Οι απορίες των χρηστών ήταν άλλοτε απολύτως λογικές, άλλοτε περίεργες και σε πολλές περιπτώσεις επηρεασμένες από viral trends και τηλεοπτικά quiz.


Διαβάστε περισσότερα στο  www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης