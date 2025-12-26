Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κλείνει τα ταχυδρομεία της μετά από 400 χρόνια

Η Δανία θα κλείσει τα δημόσια ταχυδρομεία της μετά από 400 χρόνια λειτουργίας, περνώντας στην ψηφιοποίηση και μεταφέροντας την αλληλογραφία σε ιδιωτική εταιρεία