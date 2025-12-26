Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κλείνει τα ταχυδρομεία της μετά από 400 χρόνια
Η Δανία θα κλείσει τα δημόσια ταχυδρομεία της μετά από 400 χρόνια λειτουργίας, περνώντας στην ψηφιοποίηση και μεταφέροντας την αλληλογραφία σε ιδιωτική εταιρεία
Η Δανία ετοιμάζεται για μια ιστορική αλλαγή: για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία της χώρας θα σταματήσει να παραδίδει φυσική αλληλογραφία.
Η PostNord, η κρατική εταιρεία που λειτουργούσε επί περισσότερα από 400 χρόνια, θα ολοκληρώσει την παράδοση επιστολών έως το τέλος του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο στην ψηφιοποίηση και στη διαχείριση αλληλογραφίας από ιδιωτική εταιρεία.
Η απόφαση έρχεται μετά από μια δραματική μείωση στον όγκο των επιστολών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian, από τα περίπου 1,4 δισεκατομμύρια επιστολές το 2000, ο αριθμός έπεσε σε μόλις 110 εκατομμύρια ετησίως σήμερα - πτώση 90%. «Η διατήρηση της δημόσιας υπηρεσίας δεν είναι πλέον βιώσιμη», δηλώνει η Kim Pedersen, διευθύνουσα σύμβουλος της δανικής PostNord.
