Σεφ έσωσε τη ζωή 78χρονου όταν δεν εμφανίστηκε για το καθημερινό του φαγητό: «Είναι φίλος, θείος και παππούς!» (vid)
Ένας 78χρονος σταμάτησε να εμφανίζεται για τα καθημερινά του γεύματα και ένας σεφ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά
Για 10 ολόκληρα χρόνια, ο Τσάρλι Χικς είχε την ίδια συνήθεια. Κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ, καθόταν στο ίδιο τραπέζι στο εστιατόριο Shrimp Basket στην Πενσακόλα της Φλόριντα και παρήγγελνε το ίδιο πιάτο. Ένα μπολ gumbo, με λίγο ρύζι και χωρίς κράκερ. Οι εργαζόμενοι τον ήξεραν με το μικρό του όνομα. Ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς τους.
Γι’ αυτό και όταν, τον Σεπτέμβριο, ο 78χρονος δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αντιλήφθηκαν αμέσως την απουσία του. Τη δεύτερη μέρα ανησύχησαν. Την τρίτη, ήξεραν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
