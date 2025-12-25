Η ΑΕΚ έφερε τα… πάνω κάτω και πάει Champions League – Που θα παίζουν του χρόνου ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός;
Η ΑΕΚ έφερε τα… πάνω κάτω και πάει Champions League – Που θα παίζουν του χρόνου ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός;
Αλλαγή δεδομένων είχαμε το περασμένο σαββατοκύριακο όσον αφορά την κορυφή της Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ να παίρνει τα ηνία από τον Ολυμπιακό και να οδηγεί, πλέον, την κούρσα
Με τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, η θέση των «ερυθρόλευκων» για άμεση είσοδο στους ομίλους του Champions League φαίνεται να έχει πλέον αλλάξει. Μέχρι πρόσφατα, οι Πειραιώτες. κρατούσαν προσωρινά τη θέση που τους επέτρεπε να προκριθούν απευθείας στη φάση των ομίλων, χάρη στη βαθμολογική τους υπεροχή στο πρωτάθλημα.
Ωστόσο, η πρόσφατη προσπέραση της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα που πλέον είναι πρώτη άλλαξε τα δεδομένα. Σύμφωνα με το σύστημα ανακατανομής θέσεων της UEFA για τον πρωταθλητή του Champions League, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που προοριζόταν να συμμετάσχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, αναβαθμίζεται πλέον απευθείας στους ομίλους, εκτοπίζοντας τον Ολυμπιακό από την προνομιούχο θέση.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ωστόσο, η πρόσφατη προσπέραση της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα που πλέον είναι πρώτη άλλαξε τα δεδομένα. Σύμφωνα με το σύστημα ανακατανομής θέσεων της UEFA για τον πρωταθλητή του Champions League, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που προοριζόταν να συμμετάσχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, αναβαθμίζεται πλέον απευθείας στους ομίλους, εκτοπίζοντας τον Ολυμπιακό από την προνομιούχο θέση.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα