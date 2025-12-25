Η ΑΕΚ έφερε τα… πάνω κάτω και πάει Champions League – Που θα παίζουν του χρόνου ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός;

Αλλαγή δεδομένων είχαμε το περασμένο σαββατοκύριακο όσον αφορά την κορυφή της Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ να παίρνει τα ηνία από τον Ολυμπιακό και να οδηγεί, πλέον, την κούρσα