Η χώρα που διαλύθηκε Χριστούγεννα του 1991 και άφησε τον αστροναύτη της στο διάστημα
Η χώρα που διαλύθηκε Χριστούγεννα του 1991 και άφησε τον αστροναύτη της στο διάστημα
Τα Χριστούγεννα του 1991 ο Σεργκέι Κρικάλεφ βρισκόταν στον «Μιρ», παρακολουθώντας την κατάρρευση της ΕΣΣΔ 400 χλμ. πάνω από τη Γη
Τα Χριστούγεννα του 1991 ο αστροναύτης Σεργκέι Κρικάλεφ βρισκόταν 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, στον Διαστημικό Σταθμό «Μιρ», παρατηρώντας έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά. Την ίδια στιγμή, η Σοβιετική Ένωση κατέρρεε και ο ίδιος παρακολουθούσε την πατρίδα του να σιασπάται σε 15 ανεξάρτητα κράτη.
Ο Κρικάλεφ είχε αναχωρήσει τον Μάιο του 1991 για να πραγματοποιήσει επισκευές και αναβαθμίσεις στον Μιρ, χωρίς να γνωρίζει ότι κατά την επιστροφή του στη Γη η χώρα του δεν θα υπήρχε πια. Αντί για το αίσθημα της χαράς, η παραμονή του στο διάστημα συνδυάστηκε με αβεβαιότητα και ανησυχία για το πού θα προσγειωθεί. Το κράτος δεν είχε πόρους να στείλει αντικαταστάτη, και η παραμονή του Κρικάλεφ παρατάθηκε, τόσο για τεχνικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ο Κρικάλεφ είχε αναχωρήσει τον Μάιο του 1991 για να πραγματοποιήσει επισκευές και αναβαθμίσεις στον Μιρ, χωρίς να γνωρίζει ότι κατά την επιστροφή του στη Γη η χώρα του δεν θα υπήρχε πια. Αντί για το αίσθημα της χαράς, η παραμονή του στο διάστημα συνδυάστηκε με αβεβαιότητα και ανησυχία για το πού θα προσγειωθεί. Το κράτος δεν είχε πόρους να στείλει αντικαταστάτη, και η παραμονή του Κρικάλεφ παρατάθηκε, τόσο για τεχνικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα