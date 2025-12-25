Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια των 80's και 90's που σήμερα αξίζουν μια περιουσία
Οι τιμές ορισμένων χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών από τις δεκαετίες του '80 και του '90 έχουν εκτοξευτεί

Για κάποιον που έχει ζήσει ως παιδί τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, υπάρχει μια λίστα από δημοφιλή παιχνίδια που πιθανότατα θα πήρε τα Χριστούγεννα, με κάποια από αυτά να κοστολογούνται σήμερα μερικές χιλιάδες ευρώ.

Από Tamagotchi και Barbie μέχρι κασέτες VHS και Beanie Babies, υπάρχει μια μακριά λίστα από δώρα που ξυπνούν έντονη νοσταλγία, αλλά μπορούν επίσης να ενισχύσουν σημαντικά τον τραπεζικό σου λογαριασμό, αν είσαι διατεθειμένος να τα αποχωριστείς.

Κι αυτό συμβαίνει διότι, αν είσαι ακόμη κάτοχος τέτοιων χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών, ορισμένα από αυτά μπορεί πλέον να αξίζουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες.

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα από τα παιχνίδια περασμένων δεκαετιών που η τιμή τους έχει εκτοξευτεί.

