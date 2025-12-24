Τι είναι οι zillennials; Η μικρο-γενιά για την οποία κανείς δεν μιλάει
Η άγνωστη γενιά που έχει προκαλέσει αμέτρητες συζητήσεις σε διάφορα φόρουμ
Με τη μαζική εμμονή γύρω από τους millennials και τη Gen Z, είναι εύκολο να προσπεράσει κάποιος, ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο δύο γενιές. Από τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ γενεών μέχρι τα κουραστικά στερεότυπα, τα έχουμε ακούσει όλα: οι millennials υποτίθεται ότι ξοδεύουν τα χρήματά τους σε τοστ με αβοκάντο αντί να αγοράσουν σπίτι, ενώ οι εργαζόμενοι της Gen Z χαρακτηρίζονται ως δύσκολοι ή κακομαθημένοι.
Όμως, ανάμεσα στις δύο αυτές γενιές βρίσκεται μια μικρο-γενιά που σπάνια αναφέρεται. Μια γενιά που πολλοί ανακαλύπτουν ότι υπάρχει μόνο όταν φτάσουν στην ενήλικη ζωή. Πρόκειται για τους zillennials.
Ποιοί είναι οι zillennials
Όπως υποδηλώνει και το όνομα, οι zillennials βρίσκονται ανάμεσα στους millennials και τη Gen Z, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν στο μεταίχμιο των δύο εποχών. Μοιράζονται χαρακτηριστικά και από τις δύο γενιές, διαμορφωμένοι από μια ανατροφή που συνδύαζε αναλογικά παιδικά χρόνια και ψηφιακή ενήλικη ζωή.
