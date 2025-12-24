Αδιανόητο σκηνικό στην Αφρική: Παίκτης πέθανε από… μαύρη μαγεία!
Μια σοκαριστική είδηση συγκλόνισε το ποδόσφαιρο του Μπουρούντι, αφού σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, παίκτης της δεύτερης κατηγορίας που αγωνιζόταν στην ομάδα Les Guêpiers du Lac, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την LLB Amasipiri Never Give Up και κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο
Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μπουρούντι εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση προς την οικογένεια του παίκτη και τον σύλλογό του, χωρίς να αποκαλύπτει την αιτία του θανάτου. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται ότι ο 25χρονος ποδοσφαιριστής κατά λάθος κατάπιε ένα… φυλακτό που είχε τοποθετήσει στο στόμα του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το αντικείμενο φέρεται να ήταν ένα «gris-gris», φυλακτό που συνδέεται με μαγικές τελετές.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε αρνηθεί σε προηγούμενη συνέντευξή του ότι συμμετείχε σε τέτοιες πρακτικές, ωστόσο η χρήση «marabouts» και άλλων αντικειμένων μαύρης μαγείας παραμένει διαδεδομένη σε ορισμένα τμήματα του ποδοσφαίρου στη χώρα.
