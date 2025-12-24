Αδιανόητο σκηνικό στην Αφρική: Παίκτης πέθανε από… μαύρη μαγεία!

Μια σοκαριστική είδηση συγκλόνισε το ποδόσφαιρο του Μπουρούντι, αφού σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, παίκτης της δεύτερης κατηγορίας που αγωνιζόταν στην ομάδα Les Guêpiers du Lac, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την LLB Amasipiri Never Give Up και κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο