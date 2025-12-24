Αδιανόητο σκηνικό στην Αφρική: Παίκτης πέθανε από… μαύρη μαγεία!
BEST OF NETWORK

Αδιανόητο σκηνικό στην Αφρική: Παίκτης πέθανε από… μαύρη μαγεία!

Μια σοκαριστική είδηση συγκλόνισε το ποδόσφαιρο του Μπουρούντι, αφού σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, παίκτης της δεύτερης κατηγορίας που αγωνιζόταν στην ομάδα Les Guêpiers du Lac, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την LLB Amasipiri Never Give Up και κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο

Αδιανόητο σκηνικό στην Αφρική: Παίκτης πέθανε από… μαύρη μαγεία!
Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μπουρούντι εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση προς την οικογένεια του παίκτη και τον σύλλογό του, χωρίς να αποκαλύπτει την αιτία του θανάτου. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται ότι ο 25χρονος ποδοσφαιριστής κατά λάθος κατάπιε ένα… φυλακτό που είχε τοποθετήσει στο στόμα του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το αντικείμενο φέρεται να ήταν ένα «gris-gris», φυλακτό που συνδέεται με μαγικές τελετές.


Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε αρνηθεί σε προηγούμενη συνέντευξή του ότι συμμετείχε σε τέτοιες πρακτικές, ωστόσο η χρήση «marabouts» και άλλων αντικειμένων μαύρης μαγείας παραμένει διαδεδομένη σε ορισμένα τμήματα του ποδοσφαίρου στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης