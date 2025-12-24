Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε (vid)
Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε (vid)
Ανακαλύφθηκε από μια ομάδα αρχαιολόγων ο αρχικός τάφος του Άγιου Βασίλη, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας
Οι αρχαιολόγοι έκαναν μια χριστουγεννιάτικη ανακάλυψη, καθώς ισχυρίζονται ότι βρήκαν τον πρώτο τόπο ανάπαυσης του μοναδικού Άγιου Βασίλη. Τα καλά νέα είναι ότι πρόκειται ενδεχομένως για μια σπουδαία ανακάλυψη για την αρχαιολογία.
Τα κακά νέα είναι ότι παρόλο που όλα δείχνουν ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Την φιγούρα δηλαδή, με τα κόκκινα και άσπρα ρούχα που γνωρίζουμε.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Τα κακά νέα είναι ότι παρόλο που όλα δείχνουν ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Την φιγούρα δηλαδή, με τα κόκκινα και άσπρα ρούχα που γνωρίζουμε.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα