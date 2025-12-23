Έρευνα του FBI λύνει το μυστήριο του Zodiac και αποκαλύπτει το όνομα του διαβόητου δολοφόνου
Έρευνα του FBI λύνει το μυστήριο του Zodiac και αποκαλύπτει το όνομα του διαβόητου δολοφόνου
Το FBI «εξετάζει νέο ύποπτο» στην υπόθεση του Zodiac Killer και τον συνδέει με τον δολοφόνο της «Black Dahlia»
Μια αποκαλυπτική έρευνα ισχυρίζεται ότι έλυσε την υπόθεση του Zodiac Killer και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εξέταση από το FBI. Η υπόθεση του Zodiac Killer είναι μία από τις πιο διαβόητες ανεξιχνίαστων εγκλημάτων στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν στην Καλιφόρνια μεταξύ 1968 και 1969, όταν ένας σαδιστής δολοφόνος έβαζε στο στόχο του νεαρά ζευγάρια, σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Σαν Φρανσίσκο.
Αφού πραγματοποιούσε τις φρικτές επιθέσεις του, ο δράστης έστελνε κρυπτογραφημένα μηνύματα σε τοπικές εφημερίδες, χλευάζοντας τις αρχές για την αδυναμία τους να τον συλλάβουν. Επιβεβαιώνεται ότι επιτέθηκε σε τουλάχιστον επτά θύματα, εκ των οποίων δύο επέζησαν, ενώ ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη για ακόμη 37 δολοφονίες στην πολιτεία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Αφού πραγματοποιούσε τις φρικτές επιθέσεις του, ο δράστης έστελνε κρυπτογραφημένα μηνύματα σε τοπικές εφημερίδες, χλευάζοντας τις αρχές για την αδυναμία τους να τον συλλάβουν. Επιβεβαιώνεται ότι επιτέθηκε σε τουλάχιστον επτά θύματα, εκ των οποίων δύο επέζησαν, ενώ ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη για ακόμη 37 δολοφονίες στην πολιτεία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα