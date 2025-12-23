Ο λόγος που ο Anthony Joshua θα χάσει 32 εκατ. μετά το νοκ άουτ στον Jake Paul
Ο Anthony Joshua θα χάσει 32 εκατ. λίρες από τα χρηματικά έπαθλα μετά το σπάσιμο του σαγονιού του Jake Paul στον μεταξύ τους αγώνα πυγμαχίας
Ο Anthony Joshua αναμένεται να δεχθεί ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα, καθώς θα χάσει 32 εκατομμύρια λίρες από τα χρηματικά του έπαθλα μετά τον αγώνα του με τον Jake Paul στο Μαϊάμι. Ο Βρετανός πυγμάχος νίκησε τον YouTuber τα ξημερώματα της 20ής Δεκεμβρίου, με ένα νοκ άουτ, με το οποίο του έσπασε το σαγόνι.
Ο Joshua δέχτηκε έντονη κριτική επειδή άργησε πολύ να επιβληθεί ως πρωταθλητής σε αυτή την άνιση αναμέτρηση πυγμαχίας, καθώς θα μπορούσε να έχει βγάλει νοκ άουτ τον Paul, νωρίτερα από τον έκτο γύρο. Ωστόσο, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν έμεινε εντυπωσιασμένος από την εμφάνισή του στο ρινγκ, εξακολουθεί να βάζει στα ταμεία του ένα τεράστιο ποσό από τον αγώνα.
