Ο Μανδάς και ο ανταγωνιστής του για την εστία της Γιουβέντους
Ο Μανδάς και ο ανταγωνιστής του για την εστία της Γιουβέντους

Στο προσκήνιο των μεταγραφικών κινήσεων για τη Γιουβέντους μπαίνει όπως όλα δείχνουν πλέον ο Χρήστος Μανδάς, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να εμφανίζεται ως μία από τις λύσεις που εξετάζονται σοβαρά στην Κοντινάσα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ματία Περίν από τη Γιουβέντους και η πιθανή επιστροφή του στη Τζένοα ανοίγουν τον δρόμο για ανακατατάξεις στο ρόστερ των «μπιανκονέρι», με τη διοίκηση να… χαρτογραφεί ήδη την αγορά, παρά το γεγονός ότι το μεταγραφικό παράθυρο δεν έχει ακόμη ανοίξει επίσημα. Η «Γηραιά Κυρία» σχεδιάζει κινήσεις ουσίας, τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης όσο και αποσυμφόρησης, προκειμένου να προσφέρει στον προπονητή Λουτσιάνο Σπαλέτι περισσότερες και πιο αξιόπιστες επιλογές ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν.

