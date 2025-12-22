Ο Μανδάς και ο ανταγωνιστής του για την εστία της Γιουβέντους

Στο προσκήνιο των μεταγραφικών κινήσεων για τη Γιουβέντους μπαίνει όπως όλα δείχνουν πλέον ο Χρήστος Μανδάς, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να εμφανίζεται ως μία από τις λύσεις που εξετάζονται σοβαρά στην Κοντινάσα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια