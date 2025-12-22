Σπαρακτική μαρτυρία 7χρονου: Η στιγμή που λέει στο δικαστήριο ότι η μητέρα του έπνιξε την αδερφή του
Σπαρακτική μαρτυρία 7χρονου: Η στιγμή που λέει στο δικαστήριο ότι η μητέρα του έπνιξε την αδερφή του
Ένα επτάχρονο αγόρι κατέθεσε ότι η μητέρα του έπνιξε την αδερφή του στη Φλόριντα. Η γυναίκα καταδικάστηκε σε ισόβια και ο AJ υιοθετήθηκε, ζώντας πλέον σε ασφαλές περιβάλλον
Η σπαρακτική κατάθεση ενός επτάχρονου αγοριού στο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ως αποτέλεσμα την ισόβια κάθειρξη της μητέρας του για τον θάνατο της ετεροθαλούς αδερφής του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου 2007 στο Έστο της Φλόριντα, όταν η επτάχρονη Αντριάνα Ελέιν Χούτο βρέθηκε αναίσθητη στην πισίνα του οικογενειακού τους σπιτιού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αρχικά, ο θάνατος είχε χαρακτηριστεί ως ατύχημα (κατά τη διάρκεια παιχνιδιού), ωστόσο οι έρευνες αποκάλυψαν σοκαριστικές λεπτομέρειες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου 2007 στο Έστο της Φλόριντα, όταν η επτάχρονη Αντριάνα Ελέιν Χούτο βρέθηκε αναίσθητη στην πισίνα του οικογενειακού τους σπιτιού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αρχικά, ο θάνατος είχε χαρακτηριστεί ως ατύχημα (κατά τη διάρκεια παιχνιδιού), ωστόσο οι έρευνες αποκάλυψαν σοκαριστικές λεπτομέρειες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα