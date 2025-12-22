Ούτε ναρκωτικά, ούτε λαθρεμπόριο: το «αθέατο όπλο» με το οποίο οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τη διέλευση από τα σύνορα με το Μεξικό
Ούτε ναρκωτικά, ούτε λαθρεμπόριο: το «αθέατο όπλο» με το οποίο οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τη διέλευση από τα σύνορα με το Μεξικό

Ο ποταμός Τιχουάνα έχει μετατραπεί σε περιβαλλοντική βόμβα στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού, με εκατομμύρια λίτρα λυμάτων, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και έκτακτα μέτρα ανάσχεσης

Δεν πρόκειται για έναν από τους αυστηρότερους ελέγχους, ούτε για νέες τεχνολογίες επιτήρησης. Στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού, ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια στη διέλευση δεν είναι άλλο από τη βαριά περιβαλλοντική κρίση που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια στον ποταμό Τιχουάνα.

Ο ποταμός, που πηγάζει από την πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού και εκβάλλει στη Νότια Καλιφόρνια, μεταφέρει καθημερινά τεράστιες ποσότητες ανεπεξέργαστων λυμάτων, αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Το μολυσμένο νερό καταλήγει στις ακτές των ΗΠΑ, με επίκεντρο την παραλία Imperial Beach, αφήνοντας πίσω του μια έντονη, αποπνικτική οσμή και σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.


