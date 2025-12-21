Βήμα πίσω για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Σταθερός ο Παυλίδης και «εκτόξευση» για Βρουσάι

Κλείσιμο

Στην 27η θέση, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 45ος είναι ο συμπαίκτης του, Γιώργος Βαγιανίδης, με 11 εκατομμύρια ευρώ.Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του transfermarkt οι δύο παίκτες έχουν σημειώσει πτώση στην αξία τους (ένα εκατομμύριο για τον Βαγιαννίδη και δύο εκατομμύρια για τον Ιωαννίδη). Ο Παυλίδης διατηρήθηκε στα ίδια, ενώ άνοδο στους Έλληνες που αγωνίζονται στο πορτογαλικό πρωτάθλημα σημείωσε ο Μάριος Βρουσάι που πήγε από τα 2 στα 2,5 εκατομμύρια.Η κορυφαία δεκάδα του πορτογαλικού πρωταθλήματος:1. Μόρτεν Χιουλμάντ Σπόρτινγκ Λισβόνας 50 εκατ. ευρώ-. Σάμου Αγκεχόουα Πόρτο 503. Γκονσάλο Ινάσιο Σπόρτινγκ Λισαβόνας 45-. Ουσμάν Ντιομάντε Σπόρτινγκ Λισαβόνας 45-. Τζεοβάνι Ουεντά Σπόρτινγκ Λισαβόνας 456. Ντιέγκο Κόστα Πόρτο 40-. Ροντρίγκο Μόρα Πόρτο 408. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 35-. Φραντσίσκο Τρινκάο Σπόρτινγκ Λισαβόνας 35