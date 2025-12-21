Τέλος τα ποδήλατα: H ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει τη χρήση τους σε πεζόδρομους
Οι Βρυξέλλες περιορίζουν ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ στην κεντρική πεζοδρομημένη ζώνη από το 2026. Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες και ποιες είναι οι αντιδράσεις
Σε αυστηρότερους κανόνες κυκλοφορίας προχωρά η πόλη των Βρυξελλών, βάζοντας φρένο στη χρήση ποδηλάτων και ηλεκτρικών σκούτερ σε μεγάλο τμήμα του ιστορικού της κέντρου. Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν ουσιαστική απαγόρευση της διέλευσης δικύκλων από την κεντρική πεζοδρομημένη ζώνη, γνωστή ως Le Piétonnier, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων με τους πεζούς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δημοτικών αρχών, από το επόμενο έτος ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ θα επιτρέπονται στην περιοχή μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 4:00 έως τις 11:00. Εκτός αυτού του χρονικού πλαισίου, οι χρήστες που επιθυμούν να διασχίσουν τη ζώνη θα υποχρεούνται να κατεβαίνουν από τα οχήματά τους και να τα μετακινούν πεζοί.
