«Ήταν κόλαση»: Καθαρίστρια μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου gamer μετά από δύο χρόνια

Ένοικος έμεινε σχεδόν δύο χρόνια σε ξενοδοχείο για gamers στην Κίνα χωρίς να βγαίνει. Όταν έφυγε, το προσωπικό βρέθηκε μπροστά σε εικόνες σοκ και «κόλασης»