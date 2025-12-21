Γιατί έχουμε δύο ρουθούνια και όχι ένα ενιαίο;
Οι άνθρωποι, όπως και πολλά ζώα, έχουν ζευγάρια οργάνων, όμως τα δύο ρουθούνια φαίνονται… υπερβολή

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναπνέουν κυρίως από ένα ρουθούνι κάθε φορά, με το άλλο να «ξεκουράζεται» καθώς γεμίζει ελαφρά και μετά εναλλάσσονται κάθε λίγες ώρες. Αυτό ονομάζεται «ρινικός κύκλος».

Όταν είμαστε άρρωστοι, έχουμε πολύ βλέννα ή στραβό διάφραγμα, η εναλλαγή αυτή γίνεται πιο αισθητή, ακόμη και στον ύπνο.


