Πώς ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα (vid)
BEST OF NETWORK

Πώς ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα (vid)

Κάθε παραμονή Χριστουγέννων, μια στρατιωτική υπηρεσία των ΗΠΑ και του Καναδά ενημερώνει εκατομμύρια παιδιά για τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη, χάρη σε ένα λάθος τηλεφώνημα που έγινε πριν από σχεδόν 70 χρόνια

Πώς ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα (vid)
Για πολλά παιδιά στη Βόρεια Αμερική, η παραμονή των Χριστουγέννων συνοδεύεται από έναν ξεχωριστό χάρτη. Εκείνον που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη. Πίσω από αυτή την παράδοση, όμως, βρίσκεται το NORAD, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής.

Το NORAD δημιουργήθηκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου για να παρακολουθεί ενδεχόμενες πυραυλικές απειλές, κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση. Στο σύστημα εντάχθηκε εξαρχής και ο Καναδάς, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται τα μεγαλύτερα σύνορα στον κόσμο.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης