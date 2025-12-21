Πώς ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα (vid)
Πώς ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα (vid)
Κάθε παραμονή Χριστουγέννων, μια στρατιωτική υπηρεσία των ΗΠΑ και του Καναδά ενημερώνει εκατομμύρια παιδιά για τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη, χάρη σε ένα λάθος τηλεφώνημα που έγινε πριν από σχεδόν 70 χρόνια
Για πολλά παιδιά στη Βόρεια Αμερική, η παραμονή των Χριστουγέννων συνοδεύεται από έναν ξεχωριστό χάρτη. Εκείνον που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη. Πίσω από αυτή την παράδοση, όμως, βρίσκεται το NORAD, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής.
Το NORAD δημιουργήθηκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου για να παρακολουθεί ενδεχόμενες πυραυλικές απειλές, κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση. Στο σύστημα εντάχθηκε εξαρχής και ο Καναδάς, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται τα μεγαλύτερα σύνορα στον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Το NORAD δημιουργήθηκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου για να παρακολουθεί ενδεχόμενες πυραυλικές απειλές, κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση. Στο σύστημα εντάχθηκε εξαρχής και ο Καναδάς, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται τα μεγαλύτερα σύνορα στον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα