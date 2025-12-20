Ο Κλοπ άλλαξε απόφαση σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, είχε εκτενείς επαφές με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, καταφέρνοντας τελικά να τον πείσει να αποδεχθεί την προοπτική ανάληψης της ομάδας. Ωστόσο, η πιθανή συμφωνία δεν προβλέπει άμεση ανάληψη καθηκόντων.Ο Γερμανός τεχνικός επιθυμεί να ξεκινήσει το έργο του από τη νέα αγωνιστική περίοδο, ώστε να έχει τον χρόνο να προετοιμάσει το έδαφος και να σχεδιάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει πως, προς το παρόν, ο Τσάμπι Αλόνσο αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο του «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Σε περίπτωση, πάντως, που τα αποτελέσματα δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες, δεν αποκλείεται η λύση ενός υπηρεσιακού προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν.Κομβικό ρόλο στις συζητήσεις φέρεται να παίζουν και οι μεταγραφές. Ο Κλοπ έχει θέσει ως προϋπόθεση για την άφιξή του την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός μέσου. Για το κέντρο της άμυνας, ψηλά στη λίστα βρίσκεται το όνομα του Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας, με εναλλακτική λύση τον Νταγιό Ουπαμεκανό της Μπάγερν Μονάχου. Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, οι Κις Σμιτ και Άνταμ Γουόρτον φέρονται να είναι οι βασικοί στόχοι, ενώ στο κάδρο βρίσκεται και ο Στίλερ της Στουργκάρδης.Τέλος, τα ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν και το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν ως πιθανή μεταβατική λύση, μόνο στην περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί δραματικά. Αν και το σενάριο θεωρείται μάλλον απίθανο, δεν αποκλείεται ο Γάλλος, εν αναμονή της ανάληψης της εθνικής Γαλλίας, να επιστρέψει προσωρινά στους πάγκους για λίγους μήνες.