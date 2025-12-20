Τα μέρη όπου μπορείς να περπατήσεις επάνω στον μανδύα της Γης (vid)
BEST OF NETWORK

Τα μέρη όπου μπορείς να περπατήσεις επάνω στον μανδύα της Γης (vid)

Σε διάφορα άρθρα κυκλοφορεί ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν μόνο ένα ή δύο μέρη στη Γη όπου μπορεί κανείς να περπατήσει απευθείας στον μανδύα. Είναι αλήθεια;

Τα μέρη όπου μπορείς να περπατήσεις επάνω στον μανδύα της Γης (vid)
Κάθε επιστημονικό μοντέλο της Γης δείχνει τον φλοιό να περιβάλλει τον μανδύα, ο οποίος με τη σειρά του περιβάλλει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό πυρήνα. Φαίνεται λοιπόν αυτονόητο ότι για να μελετήσουμε τον μανδύα, πρέπει να τρυπήσουμε τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο κάτω από την επιφάνεια.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης