Νέο δημοσίευμα για Μανδά: «Μοναδικός που ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός»

Η Λάτσιο εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με τα οικονομικά δεδομένα να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες κινήσεις της

Εν αναμονή της απόφασης της νέας Επιτροπής για τα οικονομικά των συλλόγων, η οποία αναμένεται μετά τις 20 Δεκεμβρίου, οι «λατσιάλι» προετοιμάζονται για ένα μεταγραφικό παράθυρο με αυστηρό έλεγχο δαπανών και ουσιαστικά μηδενικό ισοζύγιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «tuttomercato».

Με αυτά τα δεδομένα, οι επιλογές της διοίκησης είναι περιορισμένες και βασίζονται κυρίως σε ελεύθερους παίκτες ή σε κινήσεις που προϋποθέτουν αποχωρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση του Χρήστου Μανδά, λένε οι Ιταλοί. Ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων, καθώς αναζητά περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ενώ, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, έχει συζητηθεί ακόμη και ανταλλαγή παικτών με δανεισμό με τον Λεάλι της Τζένοα, τον οποίο ο Σάρι φέρεται να θέλει ως δεύτερη λύση κάτω από τα δοκάρια για το επόμενο εξάμηνο!

