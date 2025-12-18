Από την τιμωρία και την απαξίωση, στην… αναγέννηση: Η απίστευτη ιστορία του Αργεντίνου παγκόσμιου πρωταθλητή

Ο 37χρονος Αργεντινός επανεμφανίστηκε στα γήπεδα στις 22 Νοεμβρίου, βάζοντας τέλος σε διετή αποκλεισμό λόγω υπόθεσης ντόπινγκ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 13 Δεκεμβρίου, πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την πλήρη επιστροφή του στο αγωνιστικό προσκήνιο. Η προηγούμενη παρουσία του σε επίσημο ματς πριν από την τιμωρία χρονολογείται από τις 8 Οκτωβρίου 2023, όταν αγωνιζόταν με τη Μόντσα.Η ποινή του είχε επιβληθεί μετά από θετικό έλεγχο κατά τη θητεία του στη Σεβίλλη, σε τεστ που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Παρά την απόφαση, ο Πάπου Γκόμεζ ουδέποτε αποδέχθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας σταθερά πως το αποτέλεσμα προήλθε από ακούσια λήψη σιροπιού που προοριζόταν για τον μικρό του γιο και περιείχε τερβουταλίνη, ουσία που περιλαμβάνεται στη λίστα των απαγορευμένων.Παράλληλα, δεν έκρυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας τη μοναχική καθημερινότητα των προπονήσεων και το ψυχολογικό βάρος της απομάκρυνσης από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αργεντινής δηλώνει πλέον αποφασισμένος να κοιτάξει μπροστά.Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε στην La Gazzetta dello Sport:«Είμαι ελεύθερο πνεύμα, δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ στη ρουτίνα. Για μένα, είναι σαν να βρίσκομαι στη φυλακή. Αυτή τη στιγμή, επικεντρώνομαι μόνο στο να αναπληρώσω τον χαμένο χρόνο. Θέλω να απολαύσω ξανά το ποδόσφαιρο… Αν όλα πάνε καλά, θα ήθελα να παίξω άλλα τρία ή τέσσερα χρόνια.Κάποιοι άνθρωποι εξαφανίστηκαν. Άλλοι, και δεν το περίμενα, έμειναν πολύ κοντά μου. Μερικές φορές, τα άσχημα πράγματα που σου συμβαίνουν σε βοηθούν να καταλάβεις ποιος πραγματικά θέλει να είναι δίπλα σου και ποιος όχι. Έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Στο Instagram και στον δρόμο, οι οπαδοί μου έδειξαν απίστευτη στοργή μετά την αποβολή. Αλλά δεν είμαι πλέον τόσο ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός ο κάπως ψεύτικος κόσμος με έχει κουράσει.Μετά την αποβολή, ζήτησα βοήθεια επειδή ήμουν κολλημένος σε έναν κύκλο από τον οποίο δεν μπορούσα να βγω. Πρέπει να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου. Με βοήθησε πολύ, ειδικά στο να καταλάβω το μονοπάτι που έπρεπε να ακολουθήσω. Δεν μπορούσα να προπονηθώ με τους συμπαίκτες μου, δεν μπορούσα να πάω σε αθλητικό κέντρο, δεν μπορούσα να σπουδάσω για να γίνω προπονητής ή αθλητικός διευθυντής… Έπρεπε να βρω τη δύναμη να συνεχίσω: Ήμουν ο δικός μου γυμναστής, ο δικός μου προπονητής και ο δικός μου ψυχικός προπονητής