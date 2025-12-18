Σοκαριστικό βίντεο από την Ινδία: Επιβάτες «βουτάνε» από βαν που κατρακυλάει σε γκρεμό!
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε επαρχία της Ινδίας όταν όχημα έχασε τον έλεγχο σε κατηφόρα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε στις 17 Δεκεμβρίου στην επαρχία Νταλουσί της Ινδίας, όταν ένα βαν άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα με την όπισθεν σε κατηφορικό δρόμο, παίρνοντας πορεί... ντουγρού προς τον γκρεμό και προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Στο βίντεο, το όχημα φαίνεται να κυλά προς τα πίσω χωρίς έλεγχο, ενώ οι επιβάτες, αντιλαμβανόμενοι τον άμεσο κίνδυνο, ανοίγουν τις πόρτες και πηδούν ένας ένας έξω, προσπαθώντας να σωθούν πριν το βαν καταλήξει στο κενό.


