Ο μισθός της ευτυχίας: Τόσα πρέπει να βγάζεις τον μήνα για να είσαι χαρούμενος
Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ προσδιορίζουν το εισόδημα στο οποίο το άγχος μειώνεται κατακόρυφα και η καθημερινότητα αλλάζει θεαματικά
Το κλισέ «τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία» ακούγεται ωραίο, αλλά στην πράξη δύσκολα πείθει. Και κάπου εδώ μπαίνει στην κουβέντα το Χάρβαρντ για να βάλει τάξη στη συζήτηση. Δύο ερευνητές της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο από το οποίο και πάνω η καθημερινότητα γίνεται ουσιαστικά πιο ευτυχισμένη.
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η «ζώνη ευτυχίας» τοποθετείται γύρω στα 75.000 δολάρια ετησίως, δηλαδή λίγο κάτω από 65.000 ευρώ. Σε μηνιαία βάση, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 5.300 ευρώ. Όχι αλόγιστος πλούτος δηλαδή, αλλά ένα εισόδημα που εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα, λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές σου.
