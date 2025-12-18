Από τον Αλ Καπόνε στον Μίκι Κοέν: Οι 7 πιο διαβόητοι κρατούμενοι του Αλκατράζ
Από τον Αλ Καπόνε στον Μίκι Κοέν: Οι 7 πιο διαβόητοι κρατούμενοι του Αλκατράζ

Τα εγκλήματα που έστειλαν τον Αλ Καπόνε, τον Ρόμπερτ «Μπέρντμαν» Στράουντ και άλλα... καλόπαιδα στις φυλακές του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο

Το Αλκατράζ άνοιξε ως ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας το 1934 και πολύ γρήγορα έγινε ο τελικός προορισμός για κρατούμενους που θεωρούνταν ανεξέλεγκτοι ή ιδιαίτερα επικίνδυνοι για άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα. Η απομόνωση του νησιού, η αυστηρή πειθαρχία και το καθεστώς «μηδενικών προνομίων» δημιούργησαν έναν μύθο που επιβιώνει μέχρι σήμερα, παρότι η φυλακή έκλεισε το 1963 και πλέον λειτουργεί ως τουριστικό αξιοθέατο.

Το θέμα επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα μετά από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι σκοπεύει να δώσει εντολή για την επαναλειτουργία ενός «ανανεωμένου και διευρυμένου» Αλκατράζ. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, και σύμφωνα με το αφιέρωμα των Tyler Piccotti και Joe McGasko που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό Popular Mechanics, θυμόμαστε 7 από τους πιο γνωστούς κρατούμενους που πέρασαν ποτέ από το διαβόητο «The Rock».

