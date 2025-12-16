Η ομίχλη «θόλωσε» τα πάντα: Ανατροπή στο σχέδιο της Κραϊόβα πριν το ματς με την ΑΕΚ!
Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στην προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Conference League, Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα «Fanatik.ro» η αποστολή της ρουμάνικης ομάδας αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα λίγο πριν την αναχώρησή της για την Αθήνα, ενόψει της μεθαυριανής αναμέτρησης της 6ης αγωνιστικής της League Phase με την Ένωση.Η ομάδα από την Ολτενία αναγκάζεται να μεταβεί επειγόντως στο Βουκουρέστι, αν και βάσει του αρχικού προγράμματος επρόκειτο να «πετάξει» από την Κραϊόβα.
Τελικά, η αποστολή θα μεταβεί την πρωτεύουσα της χώρας το βράδυ της Τρίτης (16/12), όπως αποκάλυψε στη διάρκεια της εκπομπής Fanatik Superliga ο δημοσιογράφος Κρίστι Κόστε.
