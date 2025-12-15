Απίστευτη ανακάλυψη στην Πομπηία αποκαλύπτει τα μυστικά των Ρωμαϊκών κατασκευών

Μια ομάδα ειδικών στην Πομπηία ανακάλυψε ένα ημιτελές εργοτάξιο που φέρνει στο φως τεχνική, αποκαλύπτοντας πώς οι Ρωμαίοι έχτισαν μνημεία που αντέχουν χιλιάδες χρόνια