«Σκούπα» στη Ρεάλ Μαδρίτης: Οι αστέρες που φεύγουν και ο Αλόνσο που τους ακολουθεί (;)
«Σκούπα» στη Ρεάλ Μαδρίτης: Οι αστέρες που φεύγουν και ο Αλόνσο που τους ακολουθεί (;)
«Βόμβες» από ξένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Απόψε, οι «μερένγκες» ταξιδεύουν στη Βιτόρια για να αντιμετωπίσουν την Αλαβές σε ένα ματς που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν, κυρίως επειδή η Μπαρτσελόνα έχει αποκτήσει προβάδισμα επτά βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη θα είχε λοιπόν δυσάρεστες συνέπειες, τόσο για τη μάχη του τίτλου όσο και για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της ομάδας, όπως αναφέρει το Foot Mercato.
Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζουν ότι ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και της «Βασίλισσας» δεν είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την κρίση που περνά η ομάδα, η οποία έχει κερδίσει μόλις δύο από τα οκτώ τελευταία της παιχνίδια. Πολλοί παρατηρητές, αλλά και στελέχη του συλλόγου, αντιλαμβάνονται ότι το ρόστερ ίσως δεν χτίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι το καλοκαίρι θα χρειαστεί γενική εκκαθάριση.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζουν ότι ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και της «Βασίλισσας» δεν είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την κρίση που περνά η ομάδα, η οποία έχει κερδίσει μόλις δύο από τα οκτώ τελευταία της παιχνίδια. Πολλοί παρατηρητές, αλλά και στελέχη του συλλόγου, αντιλαμβάνονται ότι το ρόστερ ίσως δεν χτίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι το καλοκαίρι θα χρειαστεί γενική εκκαθάριση.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα