Θέρμανση: Το κόλπο που θα μειώσει ως και 15% τις δαπάνες σου
Οι ειδικοί εξηγούν πώς η σωστή κατανομή της θερμοκρασίας σε κάθε χώρο προσφέρει άνεση, καλύτερο ύπνο και χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος
Το κρύο ξεκινάει να μπαίνει σιγά-σιγά στα ελληνικά σπίτια και μαζί του επιστρέφει κάθε χειμώνα το ίδιο ερώτημα: πόσους βαθμούς πρέπει να γράφει το θερμόμετρο για να νιώθουμε άνετα χωρίς να πληρώνουμε μια μικρή περιουσία στη θέρμανση; Για άλλους οι 21 βαθμοί μοιάζουν ιδανικοί, για άλλους αποπνικτικοί, ενώ δεν λείπουν κι εκείνοι που συνεχίζουν να κρυώνουν ακόμη και με τη θέρμανση στο φουλ.
Οι ειδικοί στην ενεργειακή απόδοση συμφωνούν πλέον σε κάτι βασικό. Η μία και μοναδική θερμοκρασία για όλο το σπίτι ανήκει στο παρελθόν. Οι σύγχρονες ανάγκες άνεσης, οι διαφορετικές χρήσεις των χώρων και η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας απαιτούν πιο έξυπνες λύσεις από το απλό «ανάβω τη θέρμανση και ξεμπέρδεψα».
