«Με τόσα… δίνει ο Ολυμπιακός τον Ελ Κααμπί – Όλη η αλήθεια για το μέλλον του»

Εδώ και αρκετές ημέρες τα ξένα μέσα ενημέρωσης, του Μαρόκου και όχι μόνο, γράφουν για… ζωηρό ενδιαφέρον της Μαρσέιγ προκειμένου να εντάξει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο δυναμικό της, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.