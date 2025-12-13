«Με τόσα… δίνει ο Ολυμπιακός τον Ελ Κααμπί – Όλη η αλήθεια για το μέλλον του»
«Με τόσα… δίνει ο Ολυμπιακός τον Ελ Κααμπί – Όλη η αλήθεια για το μέλλον του»
Εδώ και αρκετές ημέρες τα ξένα μέσα ενημέρωσης, του Μαρόκου και όχι μόνο, γράφουν για… ζωηρό ενδιαφέρον της Μαρσέιγ προκειμένου να εντάξει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο δυναμικό της, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Το «AfricaFoot» δίνει μία εντελώς νέα διάσταση στα όσα έχουν δει έως τώρα το φως της δημοσιότητας και που θέλουν τον παίκτη να βλέπει πολύ «ζεστά» την προοπτική του να γίνει κάτοικος… Μασσαλίας! Παράλληλα αποκαλύπτει το ποσό που θα σκεφτόταν ο Ολυμπιακός για να μπει στη διαδικασία πώλησης του παίκτη!
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα, επικαλούμενη ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του διεθνούς Μαροκινού στράικερ, ο παίκτης δεν έχει ενημερωθεί για καμία απολύτως πρόταση και κατ’ επέκταση δεν έχει κάνει την παραμική επαφή με το γαλλικό κλαμπ.«Οι λεπτομέρειες αυτές έρχονται τη στιγμή που ο Μαροκινός επιθετικός συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον στη μεταγραφική αγορά, ιδιαίτερα μετά την ξεκάθαρη άρνηση του Ολυμπιακού να παραχωρήσει τον παίκτη στη Ναντ, της οποίας η πρόταση, ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, κρίθηκε ανεπαρκής», όπως αποκάλυψε αποκλειστικά η συντακτική ομάδα του αφρικανικού μέσου.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα, επικαλούμενη ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του διεθνούς Μαροκινού στράικερ, ο παίκτης δεν έχει ενημερωθεί για καμία απολύτως πρόταση και κατ’ επέκταση δεν έχει κάνει την παραμική επαφή με το γαλλικό κλαμπ.«Οι λεπτομέρειες αυτές έρχονται τη στιγμή που ο Μαροκινός επιθετικός συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον στη μεταγραφική αγορά, ιδιαίτερα μετά την ξεκάθαρη άρνηση του Ολυμπιακού να παραχωρήσει τον παίκτη στη Ναντ, της οποίας η πρόταση, ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, κρίθηκε ανεπαρκής», όπως αποκάλυψε αποκλειστικά η συντακτική ομάδα του αφρικανικού μέσου.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα