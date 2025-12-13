Πατέρας συναντά στη φυλακή τον άνθρωπο που σκότωσε τα τρία παιδιά του
Πέντε χρόνια μετά την τραγωδία, πατέρας μπήκε στη φυλακή για να συναντήσει τον άνδρα που σκότωσε τα τρία παιδιά του, σε μια ιστορική τηλεοπτική στιγμή
Μια από τις πιο συγκλονιστικές τηλεοπτικές συναντήσεις στην ιστορία της αυστραλιανής δημοσιογραφίας κατέγραψε το 7NEWS Spotlight, μπαίνοντας μέσα σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές υψίστης ασφαλείας της χώρας.
Εκεί, ο Danny Abdallah, ο πατέρας που έχασε τρία από τα έξι παιδιά του, βρέθηκε για πρώτη φορά, πρόσωπο με πρόσωπο, με τον δολοφόνο τους.
