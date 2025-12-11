Βουλαρίνος για αγρότες: «Κορόιδα είναι να φύγουν από τα μπλόκα;» (vid)
Βουλαρίνος για αγρότες: «Κορόιδα είναι να φύγουν από τα μπλόκα;» (vid)
Το σχόλιο του Βουλαρίνου για τα μπλόκα και τα αυτοσχέδια γλέντια στα χωράφια
Ο Μάνος Βουλαρίνος στο επεισόδιο της σατιρικής εκπομπής «Διαχωρίζω τη Θέση Μου», το οποίο προβλήθηκε την Τετάρτη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις κινητοποιήσεις των αγροτών και -πιο συγκεκριμένα- στις εικόνες εκείνες που δείχνουν τους αγρότες σε πιο χαλαρή διάθεση, να διασκεδάζουν με μουσική στα επιμέρους μπλόκα.
«Όταν έχεις τρακτέρ και χρόνο μπορείς να στήνεις μπλόκα και να έρχεται και κανένας Περιφερειάρχης να περνάτε καλά. Να δείτε τι ωραία που περνάει στο μπλόκο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας», ανέφερε χαρακτηριστικά και αφότου έπεσε το βίντεο με το... γλεντοκόπι, ο Μάνος Βουλαρίνος σχολίασε με ενθουσιασμό: «Ω ρε γλέντια! Ω ρε ΠΑΣΟΚάρα, Πωω μεράκια πασοκικά!»
