Ποσά που… ζαλίζουν: Τα χρήματα που πρέπει να δώσουν οι Άγγλοι για να δουν από κοντά το Μουντιάλ του 2026!
Ποσά που… ζαλίζουν: Τα χρήματα που πρέπει να δώσουν οι Άγγλοι για να δουν από κοντά το Μουντιάλ του 2026!
Η Daily Mail παρουσίασε μια αναλυτική εκτίμηση για το κόστος παρακολούθησης των τριών αγώνων της Αγγλίας απέναντι σε Κροατία, Γκάνα και Παναμά στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό
Σύμφωνα με τον υπολογισμό, ένας Άγγλος φίλαθλος θα χρειαστεί περίπου 10.078 λίρες για 13 ημέρες ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων, ξενοδοχείων, εισιτηρίων και βασικών εξόδων.
Αν δε, θελήσει να μείνει ως το τέλος της διοργάνωσης, η τιμή ανεβαίνει στις 25.000 λίρες, δηλαδή περίπου 29.000 ευρώ.
Πτήσεις: £2.631
Η μεγαλύτερη «πληγή» του προϋπολογισμού. Τέσσερις πτήσεις (Αγγλία–ΗΠΑ, δύο εντός ΗΠΑ και επιστροφή) κοστίζουν πάνω από 2.600 λίρες. Οι αγώνες της Αγγλίας είναι προγραμματισμένοι σε Ντάλας, Βοστώνη και Νέα Υόρκη, οπότε η εσωτερική μετακίνηση είναι αναπόφευκτη.
Διαμονή: £3.870
Τα ξενοδοχεία έχουν αυξήσει τις τιμές τους έως και 300%, σύμφωνα με το The Athletic. Ένα «μέσο» πακέτο περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχεία τύπου Marriott και Hampton Inn, με γυμναστήριο και πρωινό, αλλά το κόστος παραμένει δυσθεώρητο: £1.300 στο Ντάλας, £1.750 στη Βοστώνη και £819 στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Αν δε, θελήσει να μείνει ως το τέλος της διοργάνωσης, η τιμή ανεβαίνει στις 25.000 λίρες, δηλαδή περίπου 29.000 ευρώ.
Πτήσεις: £2.631
Η μεγαλύτερη «πληγή» του προϋπολογισμού. Τέσσερις πτήσεις (Αγγλία–ΗΠΑ, δύο εντός ΗΠΑ και επιστροφή) κοστίζουν πάνω από 2.600 λίρες. Οι αγώνες της Αγγλίας είναι προγραμματισμένοι σε Ντάλας, Βοστώνη και Νέα Υόρκη, οπότε η εσωτερική μετακίνηση είναι αναπόφευκτη.
Διαμονή: £3.870
Τα ξενοδοχεία έχουν αυξήσει τις τιμές τους έως και 300%, σύμφωνα με το The Athletic. Ένα «μέσο» πακέτο περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχεία τύπου Marriott και Hampton Inn, με γυμναστήριο και πρωινό, αλλά το κόστος παραμένει δυσθεώρητο: £1.300 στο Ντάλας, £1.750 στη Βοστώνη και £819 στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE