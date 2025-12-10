Η Ρωσία δοκιμάζει «πικραλίδα-ασπίδα» για άρματα κατά των drones
Η Ρωσία δοκιμάζει «πικραλίδα-ασπίδα» για άρματα κατά των drones
Ρωσική εταιρεία πατεντάρει σύστημα προστασίας αρμάτων από drones που τα κάνει να μοιάζουν με… γιγάντιες πικραλίδες
Ρωσική εταιρεία κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα νέο σύστημα προστασίας αρμάτων μάχης από drones πρώτου προσώπου (FPV), το οποίο κάνει τα οχήματα να μοιάζουν με γιγάντιες πικραλίδες και το Διαδίκτυο δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
Πως μοιάζει και πως λειτουργεί η δομή;
Το επονομαζόμενο στα κοινωνικά δίκτυα «αντι-drone σύστημα πικραλίδας» αποτελείται από δεκάδες διακλαδώσεις μεταλλικών «ανθέων» που τοποθετούνται πάνω στο άρμα, ώστε να πυροδοτούν τα εχθρικά FPV drones πριν φτάσουν στη θωράκιση. Οι ράβδοι είναι εύκαμπτες και ενώνονται μεταξύ τους μέσω αποσπώμενων συνδετικών στοιχείων, δημιουργώντας μια δενδροειδή δομή.
