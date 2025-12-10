Πώς θα ακουγόταν η φωνή σου στους άλλους πλανήτες του Διαστήματος;

Νέες μετρήσεις δείχνουν πως η ατμόσφαιρα κάθε πλανήτη αλλάζει πλήρως τον τόνο, την ταχύτητα και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ήχο και κάνει τη φωνή μας διαφορετική σε άλλους πλανήτες