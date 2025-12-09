Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα: Αυτή είναι η χώρα με τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο (vid)
Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα: Αυτή είναι η χώρα με τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο (vid)

Ο πιο μακρύς ευθύς δρόμος στον κόσμο χωρίς καμία καμπή ή κλίση, έχει μήκος 240 χιλιομέτρων

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα: Αυτή είναι η χώρα με τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο (vid)
Υπάρχουν δρόμοι χιλιάδων χιλιομέτρων, με στροφές και ανηφόρες, αλλά μπορείς να φανταστείς να οδηγείς για ώρες μόνο σε ευθεία γραμμή; Κάπως έτσι είναι ο πιο μακρύς (σε ευθεία) δρόμος στον κόσμο, με μήκος άνω των 200 χιλιομέτρων.

Η Εθνική Οδός 10 της Σαουδικής Αραβίας κατέχει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο στη Σαουδική Αραβία που εκτείνεται από την πόλη Ad Darb μέχρι τα σύνορα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στον Περσικό Κόλπο.



