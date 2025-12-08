Πώς η MI5 επέτρεψε στον κορυφαίο πράκτορα της Βρετανίας να ξεφύγει με δεκάδες δολοφονίες
Η MI5 επέτρεψε στον κορυφαίο Βρετανό πράκτορα μέσα στον IRA να ξεφύγει από δολοφονίες σύμφωνα με τα καταδικαστικά ευρήματα έκθεσης

Σύμφωνα με μια καταδικαστική έκθεση, ο κορυφαίος κατάσκοπος της Βρετανίας μέσα στον IRA, ουσιαστικά αφέθηκε να ξεφύγει από δολοφονίες επειδή οι μυστικές υπηρεσίες ένιωθαν «μια διεστραμμένη αίσθηση πίστης» προς αυτόν.

Η Daily Mail αποκαλύπτει ότι ο διπλός πράκτορας με την κωδική ονομασία «Stakeknife» μεταφέρθηκε ακόμη και σε διακοπές από τους χειριστές του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη όταν ήταν καταζητούμενος από την αστυνομία.

