Μέσι – Ρονάλντο: Συναντιούνται επιτέλους σε Μουντιάλ; Το απόλυτο «last dance» στο προσκήνιο!
Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο οδεύουν προς μια ιστορική πρώτη συνάντηση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στη διοργάνωση των ΗΠΑ το ερχόμενο καλοκαίρι
Οι δύο θρυλικές μορφές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με συνολική ηλικία… 80 ετών, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά, σε ένα ραντεβού που σίγουρα θα συγκλονίσει τον πλανήτη, αν συμβεί!
Η κλήρωση στην Ουάσιγκτον κράτησε πάνω από δύο ώρες και άνοιξε τον δρόμο για το ενδεχόμενο μιας τελευταίας μονομαχίας. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο τοποθετήθηκε στον 11ο όμιλο, μαζί με Κολομβία, Ουζμπεκιστάν και τον νικητή του διηπειρωτικού μπαράζ (Ιράκ/Σουρινάμ/Βολιβία). Η Αργεντινή του Μέσι βρίσκεται στον 10ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία.
