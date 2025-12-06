Μέσι – Ρονάλντο: Συναντιούνται επιτέλους σε Μουντιάλ; Το απόλυτο «last dance» στο προσκήνιο!

Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο οδεύουν προς μια ιστορική πρώτη συνάντηση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στη διοργάνωση των ΗΠΑ το ερχόμενο καλοκαίρι