YouTuber καταγράφει την ταχύτητα του φωτός σε ένα απίστευτα σπάνιο βίντεο
BEST OF NETWORK

YouTuber καταγράφει την ταχύτητα του φωτός σε ένα απίστευτα σπάνιο βίντεο

YouTuber κατάφερε να καταγράψει την ταχύτητα του φωτός με κάμερα 2 δισ. fps, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιστημονικά βίντεο της χρονιάς

YouTuber καταγράφει την ταχύτητα του φωτός σε ένα απίστευτα σπάνιο βίντεο
Η ταχύτητα του φωτός στο κενό αγγίζει τα 299.792.458 μέτρα το δευτερόλεπτο. Θεωρητικά, τίποτα δεν μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα, γι' αυτό και το να τη δεις να κινείται θεωρείται σχεδόν αδύνατο.

Ο Brian Haidet, YouTuber και κάτοχος PhD (διδακτορικός τίτλος σπουδών) στα Υλικά, όμως, κατάφερε το αδιανόητο και δημιούργησε μια κάμερα που τραβά σε 2 δισεκατομμύρια καρέ το δευτερόλεπτο και σε HD.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης