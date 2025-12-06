Το αίνιγμα των Αντικυθήρων: Ο πρώτος «υπολογιστής» του κόσμου
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποκαλύπτει μια τεχνολογία 2.000 ετών που προκαλεί τους επιστήμονες. Νέα ευρήματα αναζωπυρώνουν το μεγάλο αρχαιολογικό μυστήριο
Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την ανακάλυψή του, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων συνεχίζει να πυροδοτεί συζητήσεις και να ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την τεχνολογική εξέλιξη της αρχαιότητας. Το περίπλοκο αυτό αντικείμενο, θαμμένο για δύο χιλιετίες στο ναυάγιο μιας ρωμαϊκής εμπορικής γαλέρας, θεωρείται σήμερα το πιο εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα του αρχαίου κόσμου - μια συσκευή τόσο προχωρημένη, που μοιάζει να ταξίδεψε στον χρόνο.
Το τυχαίο εύρημα που άλλαξε την ιστορία της τεχνολογίας
Το 1900, σφουγγαράδες από τα Αντικύθηρα έφεραν στην επιφάνεια μια συστάδα οξειδωμένων γραναζιών, πλάι σε αγάλματα και αμφορείς. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί πως επρόκειτο για ένα εξάρτημα με λειτουργίες που θυμίζουν… αναλογικό υπολογιστή. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να γίνει κατανοητό πως αυτό το παράξενο μπρούτζινο σύνολο ήταν στην πραγματικότητα μια εξελιγμένη αστρονομική μηχανή, ικανή να παρακολουθεί πλανητικές κινήσεις, εκλείψεις και ημερομηνίες μεγάλων πανελλήνιων αγώνων.
