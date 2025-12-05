Νεαρές γυναίκες εγκαταλείπουν τα κλαμπ για... να δουν αεροπλάνα!
Η Gen Z κάνει μόδα το plane spotting, με εκατοντάδες γυναίκες να γεμίζουν το TikTok με προετοιμασίες και εντυπωσιακά βίντεο από αεροπλάνα που απογειώνονται κυριολεκτικά δίπλα τους

Μέχρι πρόσφατα, το plane spotting, δηλαδή η παρατήρηση και καταγραφή αεροπλάνων, κυρίως σε αεροδρόμια ή κοντά σε διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, θεωρούταν ένα αρκετά «ιδιαίτερο» χόμπι. Άνθρωποι με φωτογραφικές μηχανές δίπλα στους διαδρόμους απογείωσης παρακολουθούν για ώρες κάθε πτήση.

Σήμερα όμως, το σκηνικό έχει αλλάξει εντελώς. Η νέα γενιά νεαρών γυναικών της Gen Z, μετατρέπει το plane spotting σε καθημερινή τάση, γεμίζοντας το TikTok με απογειώσεις, προσγειώσεις, outfits και στιγμές από τα αεροδρόμια. Για μια γενιά που συχνά αποφεύγει το κλασικό night life και το πολύ αλκοόλ, αυτή η δραστηριότητα έχει γίνει ένας χαλαρός και ασφαλής τρόπος εξόδου, αλλά και κοινωνικοποίησης.

