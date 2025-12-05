Το τρελό ποσό που βγάζει κάθε χρόνο η Mariah Carey από το «All I Want For Christmas Is You»
BEST OF NETWORK

Το τρελό ποσό που βγάζει κάθε χρόνο η Mariah Carey από το «All I Want For Christmas Is You»

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» (μετά την Βανδή εννοείται), Mariah Carey «ξεπαγώνει» κάθε Δεκέμβριο, καθώς το «All I Want For Christmas Is You» συνεχίζει να σπάει ρεκόρ εσόδων

Το τρελό ποσό που βγάζει κάθε χρόνο η Mariah Carey από το «All I Want For Christmas Is You»
Εδώ και δεκαετίες, η Mariah Carey έχει ταυτιστεί όσο κανείς άλλος με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Η τραγουδίστρια κάνει το γνωστό «defrosting» κάθε Δεκέμβριο, επιστρέφοντας στην επικαιρότητα με τον καλύτερο τρόπο.

Το «All I Want For Christmas Is You» δημιουργήθηκε στις αρχές των '90s πάνω σε ένα μικρό αρμόνιο. Η ίδια η τραγουδίστρια έχει παραδεχτεί ότι, παρά την αυτοπεποίθησή της, δεν περίμενε ποτέ το τεράστιο μέγεθος της επιτυχίας.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης