Tεράστια ανατροπή στο Stranger Things: Βίντεο με την επική αντίδραση των ηθοποιών
Tεράστια ανατροπή στο Stranger Things: Βίντεο με την επική αντίδραση των ηθοποιών
Το Stranger Things φτάνει στο τέλος του, αλλά ο Will μόλις αποκάλυψε την πιο ανατρεπτική πτυχή του χαρακτήρα του
Το Stranger Things ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, αλλά πριν το κάνει φροντίζει να χαρίσει μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της σειράς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα; Το μεγάλο twist στο τέλος του επεισοδίου 4, όταν αποκαλύπτεται ότι ο Will Byers έχει τις δικές του υπερδυνάμεις και μάλιστα τις ενεργοποιεί ακριβώς τη στιγμή που όλα μοιάζουν χαμένα.
Όμως πριν το δει το κοινό, το είχε δει ένα άλλο κοινό… το καστ. Και χάρη στο βίντεο που ανέβασε το Netflix, βλέπουμε βήμα-βήμα πώς έμαθαν οι ηθοποιοί για την τεράστια ανατροπή που άφησε άπαντες με το στόμα ανοιχτό!
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Όμως πριν το δει το κοινό, το είχε δει ένα άλλο κοινό… το καστ. Και χάρη στο βίντεο που ανέβασε το Netflix, βλέπουμε βήμα-βήμα πώς έμαθαν οι ηθοποιοί για την τεράστια ανατροπή που άφησε άπαντες με το στόμα ανοιχτό!
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα