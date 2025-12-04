«Δεν βλέπω έναν άντρα, βλέπω ένα φίδι!»: Ξέσπασμα πρώην θρύλου του Ολυμπιακού κατά Γκουαρντιόλα!
Ο θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι, Γιάγια Τουρέ, επαναφέρει με εντυπωσιακό τρόπο την παλιά του κόντρα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, χαρακτηρίζοντας τον διάσημο προπονητή «φίδι»
Όπως αναφέρει η Daily Mail, σχέση των δύο ανδρών παραμένει τεταμένη εδώ και πολλά χρόνια, από την περίοδο που ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα πούλησε χωρίς δισταγμό τον Τουρέ το 2010, έχοντας προηγουμένως προωθήσει τον Σέρχιο Μπουσκέτς από τη δεύτερη ομάδα.
Ο Γκουαρδιόλα θεωρούσε τον Μπουσκέτς ιδανικό για τον ρόλο του αμυντικού μέσου στο περίφημο 4-3-3 του. Στην τελευταία του χρονιά στο «Καμπ Νου», ο Τουρέ συμπλήρωσε 90 λεπτά μόλις σε εννέα αγώνες, πριν μετακομίσει στη Σίτι, όπου έζησε μια λαμπρή οκταετία.
Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά το 2016, όταν η διοίκηση της Σίτι έφερε τον Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ. Για δεύτερη φορά, ο Καταλανός περιόρισε τον Τουρέ σε συμπληρωματικό ρόλο, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε τον μάνατζέρ του, Ντμίτρι Σελούκ, να επιτεθεί δημόσια στον προπονητή.
