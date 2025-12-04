Μαθητές γυμνασίου στη Γλυφάδα λειτουργούν το κυλικείο... μόνοι τους!
Μαθητές γυμνασίου στη Γλυφάδα λειτουργούν το κυλικείο... μόνοι τους!
Ένα μάθημα επιχειρηματικότητας… με άρωμα φούρνου
Όλα ξεκίνησαν από ένα πρόβλημα που δεν έβρισκε λύση: οι διαγωνισμοί για τη διαχείριση του κυλικείου στο 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας συνεχώς μπλόκαραν, κανείς δεν αναλάμβανε και το σχολείο έμενε χωρίς κυλικείο. Το αποτέλεσμα; Οι μαθητές είπαν «αφήστε το σε εμάς». Και το εννοούσαν. Χωρίστηκαν σε βάρδιες, έστησαν το δικό τους μικρό επιχειρησιακό πλάνο και άνοιξαν το πιο ιδιαίτερο κυλικείο της χρονιάς. Ένα κυλικείο φτιαγμένο από τα παιδιά για τα παιδιά.
Με μια πρώτη ματιά, μοιάζει με μια όμορφη μαθητική πρωτοβουλία. Με δεύτερη, όμως, συνειδητοποιείς ότι μιλάμε για μια μικρή σχολική startup. Το κυλικείο λειτουργεί πλέον αποκλειστικά από μαθητές, οι οποίοι οργανώνονται, καταγράφουν ανάγκες, διαχειρίζονται το ταμείο και φροντίζουν τα αποθέματα. Και το σημαντικότερο: πουλούν μόνο υγιεινά προϊόντα: φρούτα, τσουρέκια, κουλούρια και σνακ χωρίς τις γνωστές «παγίδες» των συσκευασμένων λιχουδιών.
