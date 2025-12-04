Ανατριχιαστική κατασκευή με «νεκρά» σώματα στη μέση της ερήμου

Κλείσιμο

Ξεκίνησε ως ένα απλό tweet του Geoff Keighley, αλλά μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε στο νέο μεγάλο μυστήριο της gaming κοινότητας. Στις 29 Νοεμβρίου, ο παρουσιαστής των The Game Awards ανέβασε μια φωτογραφία που έμοιαζε βγαλμένη από concept σκοτεινού fantasy: μια πέτρινη «πόρτα» με νεκρά σώματα σκαλισμένα γύρω της, έναν πολεμιστή με πανοπλία και έναν κροκόδειλο σε παράξενη στάση. Βασικά, για να μην τα πολυλογούμε, ανέβασε αυτό:Έτσι στεγνά, χωρίς καμία εξήγηση, με μόνο τρεις λέξεις για λεζάντα: “regal.inspiring.thickness”.Λίγο αργότερα έριξε και τις συντεταγμένες. Το internet δεν άργησε να πάρει φωτιά. Αφού ο Keighley είναι ο άνθρωπος πίσω από το μεγαλύτερο ετήσιο gaming event, οι παίκτες το θεώρησαν σιγουράκι: πρόκειται για teaser κάποιου αδημοσίευτου project. Και όπως γίνεται πάντα όταν η περιέργεια χτυπάει κόκκινο, κάποιοι δεν έμειναν στα σχόλια. Πήραν αυτοκίνητα, GPS και… πετσέτες για την άμμο, και κατευθύνθηκαν στην έρημο Mojave για να δουν από κοντά το «μνημείο».Η στιγμή που η θεωρία έγινε πραγματικότηταΌταν έφτασαν, τους κόπηκε η ανάσα. Η κατασκευή δεν ήταν Photoshop, δεν ήταν AR, δεν ήταν καμπάνια με πράσινο φόντο. Ήταν εκεί. Υπαρκτή. Με σάρκα και οστά (κυριολεκτικά). Τεράστια, μνημειακή και απείρως πιο απόκοσμη από όσο έδειχνε στη φωτογραφία. Πάνω από την πόρτα υψώνεται η σιλουέτα ενός πλάσματος που μοιάζει ταυτόχρονα εξωγήινο, δαιμονικό και εντελώς ακατανόητο. Κανείς δεν έχει καταλήξει τι ακριβώς απεικονίζει.Και σαν να μην έφτανε αυτό, τη νύχτα οι άκρες της κατασκευής φωτίζονται κόκκινες σαν να προειδοποιούν ότι κάτι έρχεται. Τα videos που ανέβηκαν στο X επιβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται για φάρσα: η εγκατάσταση είναι όσο ανατριχιαστική ακούγεται.Οι θεωρίες που σαρώνουν το σύμπαν του gaming πριν τα Game AwardsΗ σκέψη όλων είναι μία: ό,τι κι αν είναι, θα αποκαλυφθεί στα Game Awards της 11ης Δεκεμβρίου. Κι έτσι ξεκίνησε ο χορός των υποθέσεω, ένας χορός στον οποίο οι gamers έχουν δώσει ρεσιτάλ ανάλυσης: Ο πολεμιστής, τα πτώματα, ο κροκόδειλος, η εξωκοσμική φιγούρα… όλα μπήκαν στο μικροσκόπιο.Και οι θεωρίες; Επικές. Μερικές τρομακτικά πιθανές, άλλες τρομακτικά υπεραισιόδοξες. Αυτές είναι οι κορυφαίες υποψίες που συζητάει όλο το διαδίκτυο για το παιχνίδι που teaseάρει ο Geoff Keighley:Elden Ring 2Bloodborne 2 (η ευχή που αρνείται να πεθάνει)The Elder Scrolls VI (TES 6)