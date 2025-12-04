Η νέα περιπέτεια του Ισπανού προπονητή που συνεργάστηκε με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και… παρά λίγο ΑΕΚ μέσα σε μία χρονιά!
Η νέα περιπέτεια του Ισπανού προπονητή που συνεργάστηκε με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και… παρά λίγο ΑΕΚ μέσα σε μία χρονιά!
Η διοίκηση της Μάλμε αποφάσισε να δώσει τα ηνία της ομάδας στον Ισπανό τεχνικό Μιγκέλ Άνχελ Ραμίρεθ, σε μια προσπάθεια επιστροφής στην κορυφή, μετά από μια δύσκολη σεζόν
Κι εύλογα μπορεί ν’ αναρωτηθεί κάποιος: Γιατί αυτό μπορεί να ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό, ενώ ήδη έχει περάσει ο αγώνα της σουηδικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό; Που είναι η είδηση εδώ; Κι όμως…
Το σουηδικό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με τη Μιάλμπι να κατακτά τον τίτλο και τη Μάλμε να τερματίζει μόλις στην έκτη θέση, ενώ παράλληλα έχει συγκεντρώσει μόνο έναν βαθμό στους πέντε μέχρι τώρα αγώνες της στη League Phase του Europa League.Η αλλαγή στον πάγκο ήταν αναμενόμενη. Ο 41χρονος Ραμίρεθ διαδέχεται τον Άνες Μράβατς, με τον τελευταίο να εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή μετά την αποχώρηση του Χένρικ Ρίντστρομ.
Ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του τον Ιανουάριο, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (22/1), ενώ παρότι δεν θα καθίσει στον πάγκο, ήδη πρετοιμάζει την ομάδα για τον επόμενο ευρωπαϊκό της αγώνα με την Πόρτο στις 11/12.Η Μάλμε έκανε γνωστό ότι ο Ραμίρεθ θα βρεθεί εντός του μήνα στη Σουηδία για να γνωρίσει καλύτερα τη νέα του ομάδα και να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της… νέας εποχής. Το βιογραφικό του Ίβηρα προπονητή είναι γεμάτο ταξίδια, μεταξύ άλλων κι ένα μικρό πέρασμα από την Ελλάδα. Ένα πέρασμα που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Το σουηδικό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με τη Μιάλμπι να κατακτά τον τίτλο και τη Μάλμε να τερματίζει μόλις στην έκτη θέση, ενώ παράλληλα έχει συγκεντρώσει μόνο έναν βαθμό στους πέντε μέχρι τώρα αγώνες της στη League Phase του Europa League.Η αλλαγή στον πάγκο ήταν αναμενόμενη. Ο 41χρονος Ραμίρεθ διαδέχεται τον Άνες Μράβατς, με τον τελευταίο να εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή μετά την αποχώρηση του Χένρικ Ρίντστρομ.
Ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του τον Ιανουάριο, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (22/1), ενώ παρότι δεν θα καθίσει στον πάγκο, ήδη πρετοιμάζει την ομάδα για τον επόμενο ευρωπαϊκό της αγώνα με την Πόρτο στις 11/12.Η Μάλμε έκανε γνωστό ότι ο Ραμίρεθ θα βρεθεί εντός του μήνα στη Σουηδία για να γνωρίσει καλύτερα τη νέα του ομάδα και να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της… νέας εποχής. Το βιογραφικό του Ίβηρα προπονητή είναι γεμάτο ταξίδια, μεταξύ άλλων κι ένα μικρό πέρασμα από την Ελλάδα. Ένα πέρασμα που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα