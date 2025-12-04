Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό
BEST OF NETWORK

Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό

Μια γέφυρα 950 μέτρων γίνεται το πρώτο μεγάλο βήμα για τη σύνδεση Ατλαντικού και Ειρηνικού στη Νότια Αμερική

Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό
Η Αργεντινή και η Βραζιλία επισημοποίησαν την εκκίνηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας: της γέφυρας San Javier–Porto Xavier, η οποία θα διασχίζει τον ποταμό Ουρουγουάη και θα συνδέει τη Μισιόνες με το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Πρόκειται για ένα από τα βασικά τμήματα του «βιοωκεάνιου διαδρόμου», του μεγάλου σχεδίου που θα ενώνει, μέσω οδικών δικτύων, τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό.

Ο διάδρομος αυτός επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα, ταχύτερη και αποδοτικότερη εμπορική ροή μεταξύ Βραζιλίας, Αργεντινής, Παραγουάης και Χιλής, μειώνοντας σημαντικά χρόνους και κόστος μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης