Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό
Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό
Μια γέφυρα 950 μέτρων γίνεται το πρώτο μεγάλο βήμα για τη σύνδεση Ατλαντικού και Ειρηνικού στη Νότια Αμερική
Η Αργεντινή και η Βραζιλία επισημοποίησαν την εκκίνηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας: της γέφυρας San Javier–Porto Xavier, η οποία θα διασχίζει τον ποταμό Ουρουγουάη και θα συνδέει τη Μισιόνες με το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Πρόκειται για ένα από τα βασικά τμήματα του «βιοωκεάνιου διαδρόμου», του μεγάλου σχεδίου που θα ενώνει, μέσω οδικών δικτύων, τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό.
Ο διάδρομος αυτός επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα, ταχύτερη και αποδοτικότερη εμπορική ροή μεταξύ Βραζιλίας, Αργεντινής, Παραγουάης και Χιλής, μειώνοντας σημαντικά χρόνους και κόστος μεταφοράς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ο διάδρομος αυτός επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα, ταχύτερη και αποδοτικότερη εμπορική ροή μεταξύ Βραζιλίας, Αργεντινής, Παραγουάης και Χιλής, μειώνοντας σημαντικά χρόνους και κόστος μεταφοράς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα