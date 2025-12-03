Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο
BEST OF NETWORK

Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο

Μακριά από το δίπολο ΗΠΑ–Κίνας, μια χώρα καταφέρνει να τροφοδοτεί με σταθερή συνέπεια τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας με κορυφαίους CEOs

Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι κατέχουν τον πιο κρίσιμο ρόλο σε κάθε μεγάλη εταιρεία: χαράσσουν στρατηγικές, ορίζουν το όραμα και επηρεάζουν την κατεύθυνση ολόκληρων αγορών. Ωστόσο, κάτι που συχνά περνά απαρατήρητο είναι η κοινή τους «ρίζα». Όλο και περισσότεροι κορυφαίοι CEOs συνδέονται με μία συγκεκριμένη χώρα: την Ινδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο δημοφιλής λογαριασμός World of Statistics, η πλειονότητα των ηγετικών στελεχών μεγάλων πολυεθνικών είναι είτε Ινδοί πολίτες, είτε έχουν ινδική υπηκοότητα, είτε κατάγονται από ινδικές οικογένειες.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης