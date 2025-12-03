Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο
Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο
Μακριά από το δίπολο ΗΠΑ–Κίνας, μια χώρα καταφέρνει να τροφοδοτεί με σταθερή συνέπεια τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας με κορυφαίους CEOs
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι κατέχουν τον πιο κρίσιμο ρόλο σε κάθε μεγάλη εταιρεία: χαράσσουν στρατηγικές, ορίζουν το όραμα και επηρεάζουν την κατεύθυνση ολόκληρων αγορών. Ωστόσο, κάτι που συχνά περνά απαρατήρητο είναι η κοινή τους «ρίζα». Όλο και περισσότεροι κορυφαίοι CEOs συνδέονται με μία συγκεκριμένη χώρα: την Ινδία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο δημοφιλής λογαριασμός World of Statistics, η πλειονότητα των ηγετικών στελεχών μεγάλων πολυεθνικών είναι είτε Ινδοί πολίτες, είτε έχουν ινδική υπηκοότητα, είτε κατάγονται από ινδικές οικογένειες.
